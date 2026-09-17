Ahmet Güneştekin'den Kadir İnanır'ın yeğenine sert tepki: Hadsiz!

Kadir İnanır'ın mirasının büyük bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiasının ardından yeğeni Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" şeklindeki sözleri tepki çekti. Levent İnanır'a tepki gösteren ressam Ahmet Güneştekin sert ifadeler kullandı.

26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın hazırladığı 3 vasiyetin okunacağı dava ertelendi. Davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde konuşan yeğeni Levent İnanır'a, mirasın Jülide Kural'a bırakıldığı iddiası soruldu. Levent İnanır şöyle konuştu:

"Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum."

"NE TALİHSİZ, NE HADSİZ BİR AÇIKLAMA!"

Levent İnanır'ın açıklamaları tepki çekerken, ressam Ahmet Güneştekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Levent İnanır'ın sözlerine sert ifadelerle karşı çıktı.

Kadir İnanır'ın kendi emeğiyle elde ettiği servet ve miras konusunda karar verme hakkının bulunduğunu belirten Güneştekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"“İrade sorunu vardı” demek ne talihsiz, ne hadsiz bir açıklama! Bir insan, ömrü boyunca kendi emeğiyle yarattığı serveti ve mirası kime bırakacağına da kendi aklıyla, vicdanıyla ve iradesiyle karar verir. Önceliği hayat arkadaşına vermesi kadar doğal ne olabilir?

Geri kalanını kime bırakacağı da yalnızca onun tasarrufudur. Asıl sorun, bir başkasının emeği üzerinde kendine hak görüp miras hesabı yapmaktır.

Sen de çalışıp kazansaydın. Başkasının mirasına umut bağlamak yerine kendi mirasını yaratmayı deneseydin."