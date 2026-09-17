'Dayımın irade sorunu vardı' diyen yeğeni Kadir İnanır'ın mirasından pay alabilecek mi? Hukukçu açıkladı

Kadir İnanır'ın mirasının büyük bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiasının ardından yeğeni Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözleri gündem oldu. Vasiyetnamenin iptali davası açılması durumunda, yeğeninin Kadir İnanır'ın mirasından pay alıp alamayacağı sorusunu hukukçu Cem Türktekin yanıtladı.

MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İnanır'ın son vasiyetnamesinde malvarlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. Kural'ın da vefat etmesi ihtimaline karşı ise malvarlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği öne sürüldü. Eğer Kadir İnanır vasiyetname yazmasaydı Jülide Kural ile evli olmadığı ve çocuğu da olmadığı için tüm mirası kardeşi ve yeğenlerine kalacaktı. Ancak Kadir İnanır vasiyetnamesini hazırladı ve kime ne kadar bırakacağına kendi karar verdi.

LEVENT İNANIR'DAN 'İRADE SORUNU VARDI' SÖZLERİ

Vasiyetnamenin açıklanacağı gün (bugün) erkenden adliyeye gelen yeğenlerinden Levent İnanır'ın erteleme kararı üzerine yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Çünkü İnanır'ın o sözleri Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine karşı bir miras kavgasının başlayacağını işaret ediyordu.

Levent İnanır şunları söyledi:

"Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum."

Bu açıklamaların ardından, vasiyetnamenin geçerliliğine itiraz edilmesi halinde Levent İnanır'ın mirastan pay alıp alamayacağı merak konusu oldu.

YEĞENLERİN SAKLI PAYI VAR MI?

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan hukukçu Cem Türktekin, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin noter huzurunda resmi şekilde düzenlenmiş olması halinde, noter tarafından gerekli sağlık raporunun alınmış olabileceğini ifade ederek, vasiyetnamenin geçerli kabul edilmesi durumunda İnanır'ın altsoyu bulunmadığı için Jülide Kural'ın miras üzerinde tek başına hak sahibi olabileceğini belirtti.

Türktekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmasına bakılırsa irade sakatlığı iddiasıyla vasiyetnamenin iptali için dava açacaklar ama koskoca Kadir İnanır’ın eline kağıt alıp yazdığını sanmıyorum vasiyetnameyi, çok büyük ihtimalle noterde resmi şekilde düzenletmiştir, noter de gerekli sağlık raporunu temin ettikten sonra belgeyi imzaya açmıştır. Vasiyetnamenin geçerli olduğunu varsayarsak, Kadir İnanır’ın alt soyu olmadığı için Jülide Kural tüm miras üzerinde tek başına hak sahibi olur (vasiyet alacaklısı için arada resmi nikah olup olmaması önem arz etmez).

"KANUNEN SAKLI PAYI OLAN SADECE EŞ, ANNE, BABA VE ALT SOYDUR"

Eğer itiraz edenler yeğenleri değil de çocukları ya da torunları olsaydı kanunen korunan saklı payları doğacağı için tenkis yoluyla mirastan haklarını kısmen alabilirlerdi. Kanunen saklı payı olan ve murisin ölüme bağlı tasarruflarına karşı korunanlar sadece eş, anne, baba ve alt soydur. Eskiden kardeşin de saklı payı vardı ancak Anayasa Mahkemesi ölen kişinin tasarruf yetkisinin ölçüsüzce sınırlandırıldığı gerekçesiyle kardeşin hakkını 2007 yılında iptal etti."