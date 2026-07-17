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73 yaşındaki Selçuk Yöntem'in son hali gündem oldu!

Aşk-ı Memnu‘nun Adnan Ziyagil‘i Selçuk Yöntem 73. yaşını Harbiye Açıkhava’da kutladı. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü kısa sürede gündem olan sanatçı, hayranlarından beğeni ve yorum yağmuru aldı.

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73 yaşındaki Selçuk Yöntem'in son hali gündem oldu!
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Türk tiyatrosu ve televizyonunun usta isimlerinden Selçuk Yöntem, yıllar içinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk halkının sevgisini kazandı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüsü sevenlerinden büyük ilgi gördü.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selçuk Yöntem, kariyeri boyunca çok sayıda başarılı rolle hem tiyatro sahnesinde hem de televizyonda adından söz ettirdi. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Adnan Ziyagil karakteri ile geniş kitlelerin hafızası hafızasında yer edinen Yöntem; Kurtlar Vadisi’ndeki Aslan Akbey, Deli Yürek dizisindeki Bozo karakteriyle de izleyiciden tam not almıştı.

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SAHNEDEN HİÇ KOPMADI

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk kariyeri ile de adından söz ettiren Selçuk Yöntem, kim milyoner olmak ister yarışmasını sunarak ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.

Usta oyuncu, 73. yaşını Amadeus oyununun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösterisinin ardından sahnede kutladı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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