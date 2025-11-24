Bir Arada Yalnız filmine Talinn'de iki ödül birden

Yönetmen Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız" filmi, Tallinn Black Nights Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik ödüllerini aldı. Film, ölümcül hastalıkla mücadele eden bir ailenin hikayesini konu alıyor.

Kuzey Avrupa'nın en önemli film festivallerinden olan, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yıllık olarak düzenlenen Tallinn Siyah Geceler Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde, Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız" adlı filmi iki ödül kazandı. "El Yazısı" ve "Saf" filmleriyle tanınan yönetmenin bu üçüncü uzun metrajlı çalışması, En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik kategorilerinde ödüle değer görüldü.

SANAL GERÇEKLİKTEN YARARLANILDI

Filmin odağında, oğullarının ölümcül hastalığıyla baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesi yer alıyor. 19 yaşındaki İzzet karakterinin iç dünyasını yansıtmak için kısmi sanal gerçeklik (VR) tekniği kullanılan yapımda, gerçek zamanlı çekilen sahnelerle izleyici ve karakter arasında daha derin bir bağ kurulması hedefleniyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN VE ROMANYA ORTAK YAPIMI

Türkiye, Yunanistan ve Romanya ortak yapımı olan filmin başrollerinde Fatih Al, Esra Kızıldoğan ve Onur Gözeten yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Konstantinos Koukoulios'un, müziklerini ise Erdem Helvacıoğlu'nun üstlendiği yapım, Kültür Bakanlığı, TRT ve Yunan ERT televizyonunun destekleriyle hayata geçirildi.

ALİ VATANSEVER KİMDİR

Ali Vatansever önce tasarım, ardından film yapımı eğitimi aldı. Film çalışmalarının yanı sıra, hikâye anlatımını teknolojilerle birleştiren yeni nesil deneyimler tasarladığı genişletilmiş gerçeklik (XR) projelerinde Yaratıcı Yönetmen olarak görev yapıyor.

Ayrıca Koç Üniversitesi’nde Film Yapımı ve XR dersleri veriyor; m2 Film Lab ve KARMA XR Lab aracılığıyla genç sinemacılara ve XR sanatçılarına mentorluk yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

