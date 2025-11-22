36’ncı Ankara Film Festivali: Ödüller sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Festivalde İnci Demirkol En İyi Film Ödülü’nün sahibi “Tavşan İmparatorluğu” adlı film oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36’ncı Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’ndeki kapanış ve ödül töreniyle son buldu.

Festivalin büyük ödülü olan İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu’na” verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü ise “Buradayım, İyiyim” filmiyle Emine Emel Balcı’nın oldu.

Belgesel dalında “Kardeş Türküler ile 30 Yıl”, kısa film kategorisinde ise Toprak Işık’ın “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” filmi ödüle layık görüldü.

Ankara’nın yerel belleğine katkı sunan VEKAM Ödülü ise Erhun Altun’un “Bir Tutkunun Hikâyesi” belgeseline gitti.

Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, kapanış konuşmasında Türkiye sinemasının 111’inci yılını kutladığı bu dönemde festivalin Körfez Savaşı ve pandemi yılları dışında kesintisiz sürdüğünü hatırlattı.

Demirkol, destekçilere ve gönüllülere teşekkür ederken festival bayrağını genç sinemacılara devretmek istediğini vurguladı ve “İncimle yıllarca gururla taşıdığımız festival bayrağını artık sizlere devretmek istiyorum. Ankara için.” diye konuştu.

YILIN FİLMİ: TAVŞAN İMPARATORLUĞU

Gecede yarışma heyecanı da ödüllerle birlikte son buldu. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığını yaptığı ve yapım tasarımcısı Aslı Dadak, yapımcı Diloy Gülün, oyuncu Hasibe Eren ve kurgucu Osman Bayraktaroğlu’dan oluşan Ana Jüri, 12 kategoride ödülleri belirledi.

Festivalin en büyük ödülü olan ve 250 Bin TL destekli İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”na verildi. Jüri, bu kararı filmin “Yoksulluğun, sömürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan şiddetin karanlık ve derin alegorisini kurarken, mağduriyetlerin birbirine dolandığı bu dünyayı hem hikâye hem de atmosfer düzeyinde cesur bir sinema diliyle işlediği” gerekçesiyle açıkladı.

Evrim Akın iddiaları ortalığı karıştırdı: Ünlü oyuncudan Akın'a destek geldi

EN İYİ YÖNETMEN: EMİNE EMEL BALCI

Jüri, En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Buradayım, İyiyim” filmiyle Emine Emel Balcı’ya sunarken, 100 Bin TL destekli Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Şeyhmus Altun’un yönettiği “Aldığımız Nefes” filmine verildi. Festivalin Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü de yine “Tavşan İmparatorluğu” filmiyle Seyfettin Tokmak’a gitti.

Oyunculuk kategorilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü “Atlet” filmiyle Sevda Baş alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne “Aldığımız Nefes” filmiyle Hakan Karsak layık görüldü. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü “En Güzel Cenaze Şarkıları”ndaki rolüyle Çağdaş Ekin Şişman kazanırken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Perde” filminden Bedir Bedir’e sunuldu.

Teknik dallarda “Atlet” filmi üç ödül kazandı: En İyi Kurgu Ödülü’nü Semih Gülen ve Arda Çiltepe alırken, En İyi Özgün Müzik Ödülü Eylül Deniz Keleş’e ve En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ayşe Alacakaptan’a verildi. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ise “Aldığımız Nefes” filmiyle Sevi Sevgi’nin oldu.

FİLM-YÖN ÖDÜLÜ İKİ YÖNETMENE

Festivalin yan jürileri FİLM-YÖN ve SİYAD, yılın öne çıkan yapımlarını belirledi.

Cengiz Özkarabekir, Handan Öztürk ve Leyla Yılmaz’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Jürisi, ödülü iki yönetmen arasında paylaştırdı. Jüri; “Öğretilmiş anneliği içselleştiremeyen genç bir annenin kendini bulma yolculuğunu ve dayanışmanın iyileştirici gücünü, yarattığı sinema evreniyle başarılı bir şekilde bize aktardığı” gerekçesiyle Emine Emel Balcı’yı (Buradayım, İyiyim) ve “İtaat bekleyen karanlık bir sistemin çarkları arasında sıkışmış bir çocuğun var olma mücadelesini, sarsıcı bir gerçeklik, olağanüstü duyarlılık ve yetkin bir yönetmen yaklaşımıyla sunduğu” gerekçesiyle Seyfettin Tokmak’ı (Tavşan İmparatorluğu) FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık gördü.

SİYAD, ‘EN GÜZEL CENAZE ŞARKILARI’ DEDİ

Ekrem Buğra Büte, Selin Gürel ve Senem Erdine’den oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin seçimi ise, Ziya Demirel’in yönettiği “En Güzel Cenaze Şarkıları” filmi oldu. Jüri, SİYAD En İyi Film Ödülü’nü verirken gerekçesinde şunları belirtti: “Ödülümüzü; gündelik hayatın olağan akışını az rastlanır bir zarafetle perdeye yansıtan ve bu gri dünyanın içine gizlenmiş renkleri de görebilen bir filme takdim etmek istiyoruz. Büyük umutsuzluğumuza mizahla bakan, yanında hizalandığı seyircisine tezatların içinde nefes aldıran bir film… SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibi, oyuncu performanslarından diyalog yazımına, kurgusundan görüntü yönetimine taze, genç ve ilham verici bir yaşama duygusu çağıran En Güzel Cenaze Şarkıları.”

EN İYİ BELGESEL: KARDEŞ TÜRKÜLER İLE 30 YIL

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda jüri koltuğunda Andreas Treske, Tuluhan Tekelioğlu ve Zeyno Pekünlü yer aldı. Jüri, 75 Bin TL destekli En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü’nü Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseline verdi. Jüri, bu kararı filmin “seneler içinde yaratılmış kollektif çalışma ve dayanışma kültürünü yapım sürecine yansıtma, grubun 30 seneye yayılan kültürel belleğini filme aktarma becerisi ve Türkiye yakın tarihi ile grubun tarihini birlikte okumadaki başarısı” sebebiyle aldığını belirtti.

YILIN KISASI: ‘YAŞARIM BENCE (MÜZİSYEN OLAN DEĞİL)’

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri; Beste Yamalıoğlu, Can Merdan Doğan ve Ece Yaşar’dan oluştu ve 35 Bin TL destekli En İyi Kısa Film Ödülü’nü Toprak Işık’ın “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” filmine verdi. Film, “Munzur dili, başına buyruk tavrı ve cesaretiyle içimizi kıpır kıpır yapan, oyunculuk performanslarıyla ayrı bir renge kavuşturan” yapısıyla ödüle layık görüldü.

Bu kategorideki Mansiyon Ödülü ise “Özgün fikrini absürt diyaloglar, mükemmel oyunculuk performansları ve temiz rejisiyle destekleyen” gerekçesiyle Saim Güveloğlu’nun “İnziva” adlı filmine sunuldu.

VEKAM ÖDÜLÜ: BİR TUTKUNUN HİKÂYESİ

Ankara Filmleri Yarışması’nda ise, İpek A. Çelik Rappas, İrfan Demirkol ve Kerime Senyücel’den oluşan jüri, 50 Bin TL destekli VEKAM Ödülü’nü Erhun Altun’un “Bir Tutkunun Hikâyesi” adlı belgeseline verdi. Ödül gerekçesi, belgeselin “Ankara’nın bir okul bahçesinde filizlenen küçük bir takımın… dünya şampiyonluğuna uzanışını tanıklıklar ve arşiv görüntüleriyle aktararak kentin spor, gençlik ve eğitim tarihine önemli bir katkı sunduğu” yönünde oldu.

DESTEKLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

36. Ankara Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun kurumsal destekleriyle gerçekleşti. Festivalin elçilik destekçileri arasında Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Lüksemburg ve Polonya Büyükelçilikleri ile Goethe Institut ve Institut français Türkiye yer aldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Büyülü Fener Sineması, Biletinial, Holiday Inn Kavaklıdere, Saltur, Midas Hotel, NAKIA ve NAYA Dreamland’in hizmet desteği sağladığı festivalin basın sponsorları arasında ise Altyazı, Anka Haber Ajansı, Bağımsız Sinema, Bant.mag, Beyazperde, Bianet, Cumhuriyet, Episode, Evrensel, Gazete Pencere, Lavarla, Radyo ODTÜ, t24 ve Üretim Kaydı bulunuyordu.

Önümüzdeki yıl yeniden sinema salonlarında buluşma dileğiyle festival sona erdi.

KAZANANLARIN LİSTESİ

Ulusal uzun film yarışması

İnci Demirkol En İyi Film Ödülü (250.000 TL): Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü (100.000 TL): Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim)

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sevda Baş (Atlet)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hakan Karsak (Aldığımız Nefes)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Çağdaş Ekin Şişman (En Güzel Cenaze Şarkıları)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bedir Bedir (Perde)

En İyi Kurgu Ödülü: Semih Gülen, Arda Çiltepe (Atlet)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Eylül Deniz Keleş (Atlet)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ayşe Alacakaptan (Atlet)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Sevi Sevgi (Aldığımız Nefes)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim), Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

SİYAD En İyi Film Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel)

Ulusal belgesel film yarışması

En İyi Belgesel Film Ödülü (75.000 TL): Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Ulusal kısa film yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü (35.000 TL): Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) (Toprak Işık)

Mansiyon Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

Ankara filmleri yarışması

VEKAM Ankara Filmleri Ödülü (50.000 TL): Bir Tutkunun Hikâyesi (Erhun Altun)