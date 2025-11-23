“Erken Kış” filminin galası Fındıklı’da yapıldı

Özcan Alper’in yeni filmi Erken Kış, Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen gala gösterimiyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Timuçin Esen ile Leyla Tanlar’ın yer aldığı filmin galası, Fındıklı Belediyesi’ne bağlı Turan Bulak Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve salonu dolduran sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Gösterim sonrasında yönetmen ve oyuncular, izleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi. İzleyiciler filmin atmosferi, hikâyesi ve oyunculuklara dair görüşlerini paylaşırken, etkinliğin bölgedeki kültür-sanat hareketliliğini artırdığı ifade edildi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da galaya katılarak Özcan Alper ve ekibini tebrik etti. Çervatoğlu yaptığı açıklamada, “Bölgemize kattığı değer nedeniyle Özcan Alper’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sanat ve kültür etkinlikleri, ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Erken Kış filmi de bu anlamda değerli bir eser olarak izleyiciyle buluştu.” dedi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve Özcan Alper’in sinema diliyle dikkat çeken Erken Kışın, Fındıklı’daki kültür-sanat ortamına ivme kazandırdığı belirtildi. İzleyiciler, özellikle filmin hikâyesi ve oyunculuk performanslarına dair olumlu görüşlerini dile getirdi. Bölge halkı, Alper’in yerel değerleri ve doğayı öne çıkaran üslubunun filmle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.