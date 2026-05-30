Zeytinburnu açıklarında denizciler 8 aydır mahsur! "Yemeğimiz yok, burada öleceğiz, çok çaresiziz"

İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında kaderine terk edilen bir yük gemisinde görev yapan mürettebat, ciddi bir insani krizle karşı karşıya. Moğolistan bayraklı Azra C adlı gemide bulunan 10 Hindistanlı işçi, yaklaşık 5 aydır gemide mahsur durumda yaşam mücadelesi veriyor. Armatörün terk ettiği gemide yemek, su ve yakıt bitti. Neredeyse 10 aydır ücretlerini alamayan işçiler kurtarılmayı bekliyor.

10 DENİZCİ HALA GEMİDE MAHSUR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ortak verilerine göre tüm dünyada 1675 gemi terki vakası farklı seviyelerde çözüm beklerken Türkiye'nin farklı kıyı ve limanlarında da tam 147 gemi, içindeki işçilerle terk edilmiş durumda. Çeşitli ülkelerden en az 337 deniz işçisi, Türkiye liman ve demir sahalarında mahsur durumda.

Toplamda 53 bin doları aşan maaş alacaklarını tahsil edemeyen Azra C gemisindeki denizciler kaderine terk edilmiş durumda. Denizciler için Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü girişimlere devam ettiklerini söylese de 8 işçi evine gönderilmesine rağmen 10 işçi hala Azra C gemisinde.

Birgün'de yer alan habere göre, 27 Mart'ta ise denizciler, telsizle yardım istedi.

"SON 7-8 AYDIR GEMİDEYİZ"

Telsiz çağrısında mağdur denizcilerden biri kıyıya şöyle seslendi:

"Gemide sadece 800 litre dizel yakıtımız var, bundan sonra yakıtımız bitecek. Son 7-8 aydır gemideyiz. O zamandan beri maaşlarımızı alamadık ve son 2 aydan fazla süredir ne gemi sahibinden ne de şirket çalışanlarından hiçbiriyle iletişim kurabildik. Geminin yerel acentesiyle konuşuyorduk ama o da bize hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

Ayrıca gemide 20 günden fazla süredir tatlı suyumuz yok, yakıt ve erzak da muhtemelen bir hafta içinde bitecek. Şu anda yemek pişirmek ve bataryaları şarj etmek için 5-6 saat acil durum jeneratörü çalıştırıyoruz. Ancak birkaç gün sonra her şeyimiz tükenecek ve hiçbir yetkiliyle iletişime geçemeyeceğiz. Sayın yetkili, bu durum karşısında çaresiziz ve kimse bize yardım etmiyor. Liman başkanına da e-posta gönderdik, hiçbir yanıt alamadık. Ayrıca Kadıköy'e 2 kez başvurduk ama bize beklememizi söylediler, sonra da hiçbir yanıt alamadık."

"BURADA ÖLECEĞİZ"

Denizci, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın yetkili, bu durumda daha fazla hayatta kalamayız ve burada öleceğiz. Bu yüzden sizden ricam, lütfen bu konuyu acilen inceleyin ve tüm alacaklarımızı ödeyin çünkü maaşımız olmadan gemiyi terk edemeyiz ve burada öleceğiz."

Denizciler, 7 Mayıs'ta telsiz aracılığıyla bir kez daha yardım çağrısında bulunduklarını belirterek, Türkiye ve Moğolistan'daki yetkililer, sigorta şirketi ve ilgili kurumlarla temas kurmalarına rağmen sorunun hala çözülemediğini ifade etti.