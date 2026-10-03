Zen Pırlanta sahiplerini tehdit eden 'Çirkinler'e operasyon!

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri' olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bir Zen Pırlanta firmasının sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

Şikayetçi Mehmet Diribaş’ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi. Aynı sırada Mehmet Diribaş'ın kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)