Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Yozgat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat-Ankara yolu Kuyumcu köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. M.G. (80) yönetimindeki BK QA 9769 yabancı plakalı otomobil ile K.B.K. (21) idaresindeki 66 ABD 538 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza sırasında araçlarda bulunan K.B.K, A.B.Ş. (11), K.K. (12), A.İ.Ü. (21) ve K.T. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

