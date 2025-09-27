Bursa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İnegöl’den Eskişehir istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan M.G. (52) idaresindeki 35 CKF 086 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.Y. ile araçtaki H.Y, F.Y, M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.