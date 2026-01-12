Birçok şehir beyaz örtüyle kaplandı!

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve yer yer buzlanma nedeniyle birçok noktada maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının öğlen saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli kent merkezinde etkili olan kar yağışı, Demirköy, Kofçaz, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde yoğun şekilde devam ediyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, yağışın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.