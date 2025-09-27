Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü H.B.A. (51) yaralandı.

H.B.A.’nın kullandığı 22 AEC 908 plakalı motosiklet, T.A. idaresindeki 22 AES 957 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin ortasında sıkıştı.

MOTOSİKLETTEN FIRLAYARAK BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sürücü H.B.A., motosikletten fırlayarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.B.A., Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor ve polis ekipleri olayın oluş şekliyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.