Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştü

Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştü
Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet sürücüsü, iki aracın arasına sıkıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü H.B.A. (51) yaralandı.

H.B.A.’nın kullandığı 22 AEC 908 plakalı motosiklet, T.A. idaresindeki 22 AES 957 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin ortasında sıkıştı.

motor-1.jpg

MOTOSİKLETTEN FIRLAYARAK BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sürücü H.B.A., motosikletten fırlayarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.B.A., Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybettiUşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme sürüyor ve polis ekipleri olayın oluş şekliyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama
İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama
Silopi’de binlerce kişi sokağa döküldü
Silopi’de binlerce kişi sokağa döküldü
Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı