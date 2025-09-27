Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta lastiği patladığı için yol kenarında duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI

Kaza, Ortaköy Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Ercan Ö. (48) idaresindeki 64 FF 683 plakalı motosiklet, lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen 06 EJT 859 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ercan Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İ.D. (39) ise ifadesi alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.