Önünü kestiği sürücüyü tehdit eden servis şoförü yakalandı

https://halktv-vod.ercdn.net/hls/i/Uc/kocaeliservissoforu/kocaeliservissoforu.smil/playlist.m3u8
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aracının önünü keserek sürücüyü tehdit eden servis şoförü B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının önünü kestiği sürücüyü tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla yer alması üzerine harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen servis şoförü B.K. gözaltına alındı.

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

Adli işlem uygulanan B.K'ye ayrıca "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek yasaktır" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 993 lira para cezası verildi.

Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölüMemurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü

Kaynak:DHA-AA

Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Türkiye
Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı
Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı
Ece Üner bir bir sıraladı: Siz gazeteci olsanız sormaz mıydınız?
Ece Üner bir bir sıraladı: Siz gazeteci olsanız sormaz mıydınız?
Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü
Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü