İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
Yayınlanma:
İstanbul’da haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla birlikte kent trafiği adeta kilitlendi. Anadolu ve Avrupa yakalarında birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerlerken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul’da haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Kentin her iki yakasında da ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken, ulaşımda gecikmeler yaşandı.

OTOYOL VE KÖPRÜLER DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunun Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem’den Ataşehir’e, Edirne yönünde ise Sancaktepe’den Ümraniye’ye kadar trafik ağır seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

istanbull.jpg

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında yoğunluk gözlenirken, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu’da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İPA'dan yeni rapor: İklim krizi en çok bu ilçeleri vuracakİPA'dan yeni rapor: İklim krizi en çok bu ilçeleri vuracak

Toplu taşıma istasyonlarında da kalabalıklar oluşurken, İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktı. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 78, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 69 olarak kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Türkiye
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı