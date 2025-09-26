İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

İstanbul’da haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Kentin her iki yakasında da ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken, ulaşımda gecikmeler yaşandı.

OTOYOL VE KÖPRÜLER DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunun Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem’den Ataşehir’e, Edirne yönünde ise Sancaktepe’den Ümraniye’ye kadar trafik ağır seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında yoğunluk gözlenirken, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu’da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Toplu taşıma istasyonlarında da kalabalıklar oluşurken, İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktı. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 78, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 69 olarak kaydedildi.