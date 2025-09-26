İPA'dan yeni rapor: İklim krizi en çok bu ilçeleri vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı “Kent Gündemi Araştırmaları – Eylül 2025” raporu, iklim krizinin İstanbul özelindeki etkilerini ortaya koydu. “Kentsel Isı Adası Etkisi ve Kuraklık” başlıklı çalışmada, iklim krizinin kentleşme biçimleri, sosyo-mekansal eşitsizlikler ve su kaynaklarına erişim üzerindeki yansımaları kapsamlı bir veri temeliyle incelendi.

İKLİM KRİZİ EN ÇOK BU İLÇELERİ VURACAK

Rapora göre, 2030’a kadar hem sel hem kuraklık riski taşıyan alanların 2,5 kat artması öngörülüyor. İstanbul’da yüzey sıcaklıkları 21–45 °C arasında değişirken, özellikle Esenler, Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler gibi ilçelerin en yoğun ısıya maruz kalan bölgeler arasında olduğu belirtildi. Çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli kesimlerin yaşadığı bölgeler ise en kırılgan alanlar olarak öne çıkıyor.

Raporda ayrıca İstanbul’daki su tüketiminin sosyoekonomik eşitsizliklerle doğrudan bağlantılı olduğu, 2025 Eylül sonu itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranının %31’e kadar düştüğü ve kente sağlanan suyun yaklaşık üçte birinin Melen Havzası’ndan karşılandığı vurgulandı.

???? İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Kent Gündemi Araştırmaları – Eylül 2025 sayısı yayımlandı!https://t.co/5zMIiCGnr8 pic.twitter.com/rQFccR4GEM — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) September 26, 2025

Rapordan öne çıkan bulgular:

- 2030’a kadar hem sel hem kuraklık riski taşıyan alanların 2,5 kat artması öngörülüyor.

- İstanbul’un yüzey sıcaklıkları 21–45 °C arasında değişiyor; gri yüzeylerin ısıyı hapsedici etkisi öne çıkıyor.

- Esenler, Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler gibi ilçeler en yoğun ısıya maruz kalan bölgeler arasında.

- Çocuklar, yaşlılar ve düşük gelir gruplarının yaşadığı bölgeler, hem kuraklık hem ısı adası etkisi açısından en riskli alanları oluşturuyor.

- İstanbul’daki su tüketimi, sosyoekonomik eşitsizliklerle doğrudan bağlantılı.

- 2025 Eylül sonu itibarıyla, barajların ortalama doluluk oranı %31’e kadar gerilemiş durumda.

- Kente sağlanan suyun yaklaşık üçte biri Melen Havzası’ndan karşılanıyor.