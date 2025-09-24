İstanbullular gelecekten umutsuz: Kredi kartı borçları alarm veriyor!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 İstanbul Barometresi, vatandaşların gündeminde ekonominin ilk sırada yer aldığını gösterdi. Rapora göre, İstanbullular evdeki sohbetlerinden kredi kartı ödemelerine ve gelecek beklentilerine kadar hayatın her alanında ekonomik sıkıntıları konuşuyor.

HANELERİN GÜNDEMİNDE EKONOMİ ÖNDE

Barometre sonuçları, İstanbulluların en çok ekonomik sorunları tartıştığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 40’ı ev içinde en çok ekonomi konularını konuştuğunu belirtirken, orman yangınları yüzde 15,3 ve okulların açılmasıyla ilgili masraflar ise yüzde 6,5 oranında ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

SGK uzmanı milyonları üzecek asgari ücret tahminini açıkladı

KREDİ KARTI BORÇLARI ALARM VERİYOR

Rapora göre kredi kartı sahiplerinin yarısından azı (%47,6) borcunun tamamını ödeyebilirken, çoğunluk borcunu karşılayamıyor. Kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödeyebilenlerin oranı %32,9, hiç ödeyemeyenlerin oranı %8,8 ve asgari tutarın altında ödeme yapanların oranı ise %5,5 olarak kaydedildi.

Bankacılık devi BBVA yüzde 10 zam yaptı

GELECEK BEKLENTİLERİ KARAMSAR

Raporda yer alan ekonomik beklentiler, hem ülke hem de bireysel düzeyde karamsar bir tablo çiziyor. Katılımcıların %40,4’ü Türkiye ekonomisinin daha da kötüleşeceğini öngörürken, %22,5’i iyileşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenler %29,3, değişmeyeceğini düşünenler %44,1 ve kötüleşeceğini düşünenler %26,6 oranında.

İstanbul Barometresi, İstanbulluların ekonomik kaygılarının hane halkı ve bireysel finans üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ve kredi kartı borçlarının giderek arttığını gözler önüne seriyor.

Sel ve kurakta kullanılacak: Dünya Bankası 600 milyon dolar verdi