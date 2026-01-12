Köfteci Yusuf'un yeni sektörü şaşırttı!

Yeme-içme sektöründe yakaladığı hızlı büyümeyle bilinen Köfteci Yusuf, faaliyetlerini farklı bir alana taşımak için düğmeye bastı.

SEKTÖRE DEV YATIRIM

Taklit ve Tağşiş listesi ile bir dönem gündem olan gıda devi şimdi enerji sektöründe.

Bakan açıkladı: Köfteci Yusuf için süreç tamamlandı

2024 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 6,5 MW kapasiteli bir rüzgar türbini ile enerji üretimine adım atan işletme, buradan aldığı sonuçların ardından yatırımlarını büyütme kararı aldı.

Şirket, elde ettiği verimin ardından milyonlarca liralık yeni bir sermaye aktarımıyla bu alandaki varlığını güçlendirecek.

TÜRBİN SAYISI 8’E ÇIKIYOR

Köfteci Yusuf yatırımı enerjiye yapıyor

Alınan yeni kararlar doğrultusunda, OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilen rüzgar enerji santrali sayısı 8’e yükseltildi.

Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Tek bir ünite ile başlayan bu süreç, kısa sürede dev bir tesisleşme yoluna girdi. Bölgedeki santrallerden sağlanan elektrik gücü, Balıkesir 1 TM hattı üzerinden genel şebekeye iletiliyor.

Bu sistem sayesinde şebekeye aktarılan elektrikten şirkete pay veriliyor. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, firmanın 8 santral için bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı tahmin ediliyor.