Köfteci Yusuf'un yeni sektörü şaşırttı!

Türkiye’nin en yaygın restoran zincirlerinden biri olan ve ürünlerinde domuz eti bulunması ile gündem olan Köfteci Yusuf, asıl iş sahası olan gıdadan elde ettiği sermayeyi enerji sektörüne aktarıyor.

Yeme-içme sektöründe yakaladığı hızlı büyümeyle bilinen Köfteci Yusuf, faaliyetlerini farklı bir alana taşımak için düğmeye bastı.

SEKTÖRE DEV YATIRIM

2024/10/10/kofteci-yusuf.png

Taklit ve Tağşiş listesi ile bir dönem gündem olan gıda devi şimdi enerji sektöründe.

2024 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 6,5 MW kapasiteli bir rüzgar türbini ile enerji üretimine adım atan işletme, buradan aldığı sonuçların ardından yatırımlarını büyütme kararı aldı.

Şirket, elde ettiği verimin ardından milyonlarca liralık yeni bir sermaye aktarımıyla bu alandaki varlığını güçlendirecek.

TÜRBİN SAYISI 8’E ÇIKIYOR

kofteci-yusuf.jpg
Köfteci Yusuf yatırımı enerjiye yapıyor

Alınan yeni kararlar doğrultusunda, OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilen rüzgar enerji santrali sayısı 8’e yükseltildi.

Tek bir ünite ile başlayan bu süreç, kısa sürede dev bir tesisleşme yoluna girdi. Bölgedeki santrallerden sağlanan elektrik gücü, Balıkesir 1 TM hattı üzerinden genel şebekeye iletiliyor.

Bu sistem sayesinde şebekeye aktarılan elektrikten şirkete pay veriliyor. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, firmanın 8 santral için bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

