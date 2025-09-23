Bankacılık devi BBVA yüzde 10 zam yaptı

Bankacılık devi BBVA yüzde 10 zam yaptı
Yayınlanma:
İspanyol bankacılık devi BBVA, rakip banka Sabadell'i almak için hisse başı fiyatı arttırdı.

İspanya’nın ikinci büyük bankası BBVA, daha küçük rakibi Banco Sabadell’i satın almak amacıyla yaptığı teklifi yükseltti. BBVA, Sabadell hissedarlarının ilgisini çekmek için teklifini yüzde 10 artırarak hisse başına 3,39 euroya çıkardı. Bu güncelleme, Sabadell’in toplam değerlemesini 19,5 milyar euro seviyesine taşıdı.

SABADELL İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

BBVA’nın bu yeni teklifi, Sabadell Yönetim Kurulu’nun ilk başvuruyu reddetmesinden 10 gün sonra geldi. Sabadell yönetimi, önceki teklifin değerinin altında kaldığı gerekçesiyle başvuruyu kabul etmemişti.

YENİ TEKLİF VE BBVA AÇIKLAMASI

BBVA, söz konusu teklifin geliştirilmiş ve son teklif olduğunu belirterek, hissedarlara ek iyileştirme veya süre uzatımı sunulmayacağını duyurdu. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, “Bu geliştirilmiş teklif ile Banco Sabadell hissedarlarına olağanüstü bir fırsat sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

SABADELL YÖNETİMİ TEKLİFE KARŞI

Sabadell yönetimi ise yeni teklife karşı çıkmaya devam ediyor. CEO Cesar Gonzalez-Bueno, teklifi “çok zayıf ve yetersiz” olarak nitelendirirken, teklif açıklanmasından bu yana Sabadell hisselerinin borsadaki değerinin yükseldiğini vurguladı.

1881’de Barselona yakınlarında kurulan Sabadell’in dağınık mülkiyet yapısı, olası devralma sürecinin sonucunu belirsiz kılıyor. Hiçbir yatırımcının bankada yüzde 7’den fazla paya sahip olmaması, anlaşmanın yönünü etkileyen kritik bir unsur olarak görülüyor.

Bu gelişme, Santander, BNP Paribas ve HSBC gibi Avrupa’nın büyük bankalarıyla rekabet edecek bir finansal dev yaratmayı hedefleyen BBVA için stratejik önemde bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

