SGK uzmanı milyonları üzecek asgari ücret tahminini açıkladı

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, 2026 yılı için asgari ücret beklentilerini kaleme aldığı yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu. Karakaş’a göre, yüksek enflasyon ve alım gücündeki sert gerilemeye rağmen milyonlarca çalışanın maaşı açlık sınırının dahi altında kalacak.

Karakaş, 2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın henüz işçinin cebine girmeden enflasyon karşısında eridiğini hatırlattı. “2025 yılının sadece ilk ayında asgari ücretlinin maaşının yüzde 5’i, temmuzda ise yüzde 16’sı buharlaştı” diyen Karakaş, 2026’da tabloyu daha da zorlayıcı olarak değerlendirdi.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"

Türk-İş’in ağustos ayında açıkladığı açlık sınırının 27 bin TL’yi aştığını, bekar bir işçinin yaşama maliyetinin ise 34 bin 981 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, “Bugün bile asgari ücret açlık sınırının yüzde 63’üne denk geliyor. 2026 Şubat ayında işçinin eline geçecek yeni asgari ücretin, Türk-İş’in açıklayacağı açlık sınırının altında kalacağı şimdiden belli” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ DAHA CEBİNE PARA GİRMEDEN KAYBEDİYOR"

Karakaş, asgari ücretin yalnızca gıda harcamalarını değil, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçları da karşılaması gerektiğini vurgulayarak, “Mevcut düzenlemelerle bu mümkün görünmüyor. İşçi daha cebine para girmeden kaybediyor” değerlendirmesinde bulundu.