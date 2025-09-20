Maaş haczine düzenleme geliyor: Asgari ücrete göre olacak

Maaş haczine düzenleme geliyor: Asgari ücrete göre olacak
Yayınlanma:
Haciz işlemleri bundan böyle asgari ücrete göre yapılacak. İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor.

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak kapsamlı reform paketi tamamlandı. Hazırlanan tasarı, hem alacaklıların hem de borçluların haklarını dengede tutan pek çok yeniliği içeriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte maaş haczi kişinin gelirine göre belirlenerek adil bir sistem oluşturulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan icra ve iflas kanunu reform paketi nihayet tamamlandı. NTV’nin aktardığı bilgilere göre tasarıda hem alacaklıların hem de borçluların haklarına yönelik çok sayıda yeni madde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE KESİNTİ

Yapılan değişiklikle maaş haczinde borçlunun gelir seviyesi esas alınacak. Bu kapsamda maaşın belirlenmesinde asgari ücret referans alınacak. Mevcut durumda maaşın yüzde 25’ine kadar haciz yapılabilirken, yeni düzenlemede asgari ücret alanlar için maksimum yüzde 10, asgari ücretin iki katı maaş alanlar için ise en fazla yüzde 20 haciz uygulanacak.

ARTIK KRİPTO PARA DA HACZEDİLEBİLECEK

Reform paketi ile haciz kapsamına giren malların listesi de güncellendi. Tasarıda özellikle konut haczi ve borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayan kişisel eşyaların korunması ön planda tutuluyor. Ayrıca kripto varlıklar ve menkul kıymetler de haciz kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

