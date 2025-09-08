Hükümet zorla yapacak: Herkesin maaşını kesecek

İktidarın Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirmeyi planladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) resmen hayata geçiriliyor.

Düşük emekli maaşlarına çözüm arayışında ortaya çıkan TES ile milyonlarca çalışanın maaşından ikinci bir emeklilik kesintisi yapılacak.

HÜKÜMET ZORLA YAPACAK

Enflasyon, döviz kuru ve ekonomide büyüme rakamları gibi makro verileri derleyen Orta Vadeli Program'ın sürprizi TES'in uygulanmaya başlayacağı tarihin kesinleşmesi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlan karara göre; 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlayacağı belirlenen söz konusu sistem Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde uygulanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi çıkmanın mümkün olmayacağı sistemde çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak.

TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.

HERKESİN MAAŞINI KESECEK

İkinci bir emeklilikle vatandaşın desteklenmesi iddiası ile uygulamaya alınan sistemde tüm çalışanların maaşından yüzde 3'lük bir kesinti yapılacak.

Hazırlanan taslak kapsamında çalışanın maaşından kesilen tutara aynı oranda işverenin katkı sunması gerekirken devlet de teşvik ödemesi yapacak. Buna göre; çalışan ve iş verenin sistemde biriken tutarının toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek.

Sistemden çıkışın olmaması geçtiğimiz aylarda tepki çekerken SGK Uzmanı Emin Yılmaz, sistemden kısmi çıkışın olacağını işaret ederek "Zorunlu ihtiyaçlar varsa (Evlilik, gayrimenkul alımı, eğitim ve doğal afet detayı varsa) sistemde biriken paranın yarısını alınabilir. Diğer yarısı sistemde kalır. Siz yine çalışıp da sisteme tekrar dahil olup ufak ufak oradaki paraları da yatırdıktan sonra şu anda 10 yıl 56 yaş ama bu yaş 60 yaşına çıkarılması söz konusu olacak." demişti.