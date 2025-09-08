Hükümet zorla yapacak: Herkesin maaşını kesecek

Hükümet zorla yapacak: Herkesin maaşını kesecek
Yayınlanma:
İkinci bir emekliliği öngören TES, herkesin maaşını kesecek ve 10 yılda oluşan fon ile emekli olan çalışana destek ödemesi gibi çalışacak. Orta Vadeli Program'da yer alacağı daha önceden konuşulan sistem BES'te olduğu gibi çıkışı mümkün kılmazken hükümet katılımı herkese zorunlu kılacak. TES sisteminin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulanmaya başlaması bekleniyor.

İktidarın Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirmeyi planladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) resmen hayata geçiriliyor.

Düşük emekli maaşlarına çözüm arayışında ortaya çıkan TES ile milyonlarca çalışanın maaşından ikinci bir emeklilik kesintisi yapılacak.

HÜKÜMET ZORLA YAPACAK

Enflasyon, döviz kuru ve ekonomide büyüme rakamları gibi makro verileri derleyen Orta Vadeli Program'ın sürprizi TES'in uygulanmaya başlayacağı tarihin kesinleşmesi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlan karara göre; 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlayacağı belirlenen söz konusu sistem Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde uygulanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi çıkmanın mümkün olmayacağı sistemde çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak.

TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.

HERKESİN MAAŞINI KESECEK

İkinci bir emeklilikle vatandaşın desteklenmesi iddiası ile uygulamaya alınan sistemde tüm çalışanların maaşından yüzde 3'lük bir kesinti yapılacak.

Hazırlanan taslak kapsamında çalışanın maaşından kesilen tutara aynı oranda işverenin katkı sunması gerekirken devlet de teşvik ödemesi yapacak. Buna göre; çalışan ve iş verenin sistemde biriken tutarının toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek.

Sistemden çıkışın olmaması geçtiğimiz aylarda tepki çekerken SGK Uzmanı Emin Yılmaz, sistemden kısmi çıkışın olacağını işaret ederek "Zorunlu ihtiyaçlar varsa (Evlilik, gayrimenkul alımı, eğitim ve doğal afet detayı varsa) sistemde biriken paranın yarısını alınabilir. Diğer yarısı sistemde kalır. Siz yine çalışıp da sisteme tekrar dahil olup ufak ufak oradaki paraları da yatırdıktan sonra şu anda 10 yıl 56 yaş ama bu yaş 60 yaşına çıkarılması söz konusu olacak." demişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Maydonoz döner satışa çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Maydonoz döner satışa çıkarıldı
OVP'de dikkat çeken adım: Esnek çalışma ve 25 yaş altı öğrencilere BES geliyor!
OVP'de dikkat çeken adım: Esnek çalışma ve 25 yaş altı öğrencilere BES geliyor!