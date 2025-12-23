Sigaraya gelecek zam oranı belli oldu

Sigaraya gelecek zam oranı belli oldu
Yayınlanma:
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken, sigaraya yeni yılda gelecek zam miktarı belli oldu.

Ekonomik krizin gölgesinde tüketicinin cebini yakan zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sigara şirketleri, 2026'ya girerken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile etiketi değiştirmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin sektörün içinden açıklama geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zam miktarını açıkladı.

PAKET BAŞINA GELECEK ZAM BEKLENTİSİ

2023/02/13/sigara.jpg

Sigara fiyatlarına ne kadar zam geleceği sorusu gündemdeki yerini korurken, Dündar beklentiyi rakam vererek açıkladı. Yeni yılda sigara fiyatlarında paket başına 5'er TL'lik bir artış öngördüklerini belirten Dündar, tiryakileri üzecek haberi şimdiden verdi.

MALİYETLER VE ÖTV BELİNİ BÜKTÜ

Zammın ana gerekçesi Özel Tüketim Vergisi'ndeki artış olurken olarak, işletme giderleri de zamma gerekçe oldu.

'EN AZ' DEDİ MİKTARI VERDİ

2023/05/16/sigara1.jpg

Zammın kesinleşmesi için gözler ÖTV oranlarının resmen açıklanacağı tarihe çevrildi.

Henüz oranların netleşmediğini vurgulayan Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı: "ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında sigarada paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

