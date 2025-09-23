Sel ve kurakta kullanılacak: Dünya Bankası 600 milyon dolar verdi

Sel ve kurakta kullanılacak: Dünya Bankası 600 milyon dolar verdi
Yayınlanma:
Dünya Bankası, Türkiye'ye taşkın ve sel durumlarında kullanılmak üzere 600 milyon dolarlık finansman verdi.

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası, Türkiye’ye 600 milyon dolarlık finansman sağladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu kaynakla ülke genelinde taşkın kontrol tesisleri inşa edileceğini duyurdu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI PROAKTİF MÜCADELE

2021/07/15/rizede-sel-ve-heyelan-afetinin-hasari-gun-agarinca-ortaya-cikti-2579-dhaphoto10.jpg

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Bakan Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaşamı ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Bu sorunların çok daha büyük bir krize dönüşmeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Taşkınlar, iklim değişikliğinin madalyonun diğer yüzüdür” dedi.

YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Rize'de sel felaketi! Ayder'de mahsur kalanların tahliyesine başlandıRize'de sel felaketi! Ayder'de mahsur kalanların tahliyesine başlandı

Doğu Karadeniz’de yaşanan sel ve taşkın felaketlerine değinen Bakan Yumaklı, kısa süre içinde aşırı yağışların bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin yüzde 26, geçen yılın ise yüzde 28 altında olduğunu ifade eden Yumaklı, yağış rejimlerinin artık çok daha ani ve yıkıcı hale geldiğini kaydetti.

ORMAN YANGINI VE TAŞKIN RİSKİ ARTTI

2023/09/17/aa-20230917-32170614-32170612-alanyada-orman-yangini-cikti.jpg

Yumaklı, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarların orman yangınlarını artırdığını söyledi. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de taşkın riskinin yüzde 20’nin üzerinde arttığını, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Bilecik, Sakarya ve Bursa’nın da artık yangın açısından riskli iller arasına girdiğini aktardı.

Antalya'daki orman yangınının ardından geriye gri manzara kaldıAntalya'daki orman yangınının ardından geriye gri manzara kaldı

SU YÖNETİMİNDE YENİ YATIRIMLAR

Bakan Yumaklı, 23 yılda su ve sulamaya 3,4 trilyon lira yatırım yapıldığını, 11 bine yakın eserin hizmete alındığını açıkladı. Bu yıl içinde 321 tesisin daha hizmete alınacağını belirten Yumaklı, kapalı sulama şebekesi oranının yüzde 6’dan yüzde 38’e yükseltildiğini ifade etti. Ayrıca 533 noktada taşkın erken uyarı sistemi kurulduğunu vurguladı.

DÜNYA BANKASI İLE İŞBİRLİĞİ

Dünya Bankasından sağlanan 600 milyon dolarlık kaynak ile ülkenin dört bir yanında taşkın kontrol tesisleri kurulacağını söyleyen Yumaklı, “Gelecek nesillere daha güvenli, daha dirençli bir Türkiye bırakmalıyız. Su artık yalnızca bir varlık değil, stratejik bir kaynaktır” dedi.

