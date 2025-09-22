Rize'de sel felaketi! Ayder'de mahsur kalanların tahliyesine başlandı

Rize’de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, Ayder Turizm Merkezi’nde bazı vatandaşların mahsur kalmasına yol açtı. Rize Valiliği, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, il Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterlerle mahsur kalan vatandaşların Rize-Artvin Havalimanı’na taşındığı belirtildi. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Valilik açıklamasında, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi de sağlandığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ve vatandaşların yanında bulunduğu vurgulandı. Tahliye ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin yapmış olduğu açıklama bu şekilde:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

