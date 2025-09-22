Rize'de sel felaketi! Ayder'de mahsur kalanların tahliyesine başlandı

Yayınlanma:
Rize’de etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi’nde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor.

Rize’de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, Ayder Turizm Merkezi’nde bazı vatandaşların mahsur kalmasına yol açtı. Rize Valiliği, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, il Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterlerle mahsur kalan vatandaşların Rize-Artvin Havalimanı’na taşındığı belirtildi. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Valilik açıklamasında, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi de sağlandığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ve vatandaşların yanında bulunduğu vurgulandı. Tahliye ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin yapmış olduğu açıklama bu şekilde:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Bakan Uraloğlu'nun ayağı ucuza yerden kesilmiyor: Sel çamuruna girince gözler ayakkabısına çevrildiBakan Uraloğlu'nun ayağı ucuza yerden kesilmiyor: Sel çamuruna girince gözler ayakkabısına çevrildi

Selde mahsur kalan 19 kişi kurtarıldıSelde mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!