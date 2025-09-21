Selde mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Selde mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
Giresun'da dün etkili olan sağanak sebebiyle mahsur kalan 19 kişinin kurtarıldığı valilik tarafından bildirildi.

Sıcak havaların etkisinden yeni kurtulan Türkiye şimdi de özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışın felakete dönüşmesi ile mücadele etmeye çalışıyor. Giresun'da dün etkili olan yağış sonucunda 19 kişi mahsur kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun Valiliği tarafından sel hakkında yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 18-20 Eylül tarihleri için verilen sarı uyarının, dün turuncu uyarı seviyesine yükseltildiği belirtildi.

SİVAS TOKAT VE AMASYA'DAN EKİPLER GELDİ

Yağışların sele dönüşmesinin ardından AFAD Başkanlığı tarafından kente destek amacıyla Sivas, Tokat ve Amasya'dan 13 arama ve kurtarma personeli ile 2 botun sevk edildiği, il genelinde sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve mahsur kalma olaylarıyla ilgili 68 ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı belirtilerek, "Doğankent ilçesi Çatak köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız, Güce ilçesi Böğürtlenbükü Yaylası'nda aracıyla mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çanakçı ilçesinde biri yaşlı olmak üzere toplam 9 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından güvenli alanlara tahliye edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

