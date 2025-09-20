Rize'de sel bungalovları böyle yuttu! O anlar kamerada

Rize’de gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin su seviyesinin yükselmesiyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ardeşen’e bağlı Tunca beldesinde, evlerinde mahsur kalan yurttaşlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Kent genelinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü ise taşan dere nedeniyle çöktü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Köydeki bir işletmenin sahibi Ali Navdar, yağışın gece saatlerinde şiddetlendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü.”

BUNGALOVI SEL YUTTU

Yağışın etkileri cep telefonu kameralarına da yansıdı. Bir işletmede sel sularına kapılan bungalovların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.