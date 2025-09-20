Rize'de sel bungalovları böyle yuttu! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Rize'de şiddetli yağış bungalovları sele kaptırdı, köprü çöktü. Ayder yolu ulaşıma kapandı, bazı köy yolları heyelanla kesildi. Evlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Sosyal medyada selin bungalovları sürüklediği görüntüler paylaşıldı. Yetkililer yeni heyelanlara karşı uyarıda bulundu.

Rize’de gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin su seviyesinin yükselmesiyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ardeşen’e bağlı Tunca beldesinde, evlerinde mahsur kalan yurttaşlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Kent genelinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü ise taşan dere nedeniyle çöktü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Köydeki bir işletmenin sahibi Ali Navdar, yağışın gece saatlerinde şiddetlendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü.”

BUNGALOVI SEL YUTTU

Yağışın etkileri cep telefonu kameralarına da yansıdı. Bir işletmede sel sularına kapılan bungalovların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Türkiye
O çocuk Tiktokçu babanın elinden kurtarıldı
O çocuk Tiktokçu babanın elinden kurtarıldı
Trump ile barış için el ele!
Trump ile barış için el ele!
Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!
Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!