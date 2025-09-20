Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

Yayınlanma:
Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda mahsur kalan yurttaşlar kepçeyle kurtarıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış Rize’de sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Gece boyunca aralıksız devam eden sağanak özellikle Ardeşen ve Fındıklı’da hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerde yollar çöktü, birçok ana güzergâh ulaşıma kapandı. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisinin yükselmesi de taşkınlara neden oldu.

rizede-yagis-sel-ve-heyelana-neden-old-922422-274072-1.jpg

rizede-yagis-sel-ve-heyelana-neden-old-922429-274072.jpg

15 KİŞİ KURTARILDI

AFAD ve belediye ekipleri kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle tahliye edildi. İlk belirlemelere göre Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde 15 kişi kurtarıldı.

rizede-etkili-olan-yagis-sel-ve-heyela-922395-274066.jpg

KÖPRÜ TAM ORTASINDAN YIKILDI

Ayder Yaylası’na giden yol da selin etkilerinden nasibini aldı. Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Ardeşen’in Şenyamaç köyünde ise dere taşkını sonrası bir köprü orta kısmından yıkıldı. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalara giriş çıkışlar geçici bir süreliğine durdurulduğu belirtildi. Yağışın aralıklı bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

