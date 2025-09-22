Bakan Uraloğlu'nun ayağı ucuza yerden kesilmiyor: Sel çamuruna girince gözler ayakkabısına çevrildi

Rize'yi etkisi altına alan kuvvetli yağış sel ve heyelana neden oldu. Dereleri taşıran köprü ve evleri yıkan sel büyük hasar oluşturdu.

Sel ve heyelanın neden olduğu hasarı yerinde incelemek için Rize'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çamurlu araziye girdi. Vatandaşlarla ve yetkililerle sel sahasında konuşan Uraloğlu'un ayağındaki ayakkabı dikkatleri çekti.

SEL ÇAMURUNA GİRİNCE GÖZLER AYAKKABISINA ÇEVRİLDİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun inceleme sırasındaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda selin yol açtığı hasarları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi. Ancak bölgeden verdiği mesajdan çok sel çamuruna girerken giydiği ayakkabı gündem oldu.

Birgün muhabiri İsmail Arı, o ayakkabının 2 asgari ücret ya da 3 emekli maaşına denk gelen fiyatını sosyal medya hesabından paylaşınca vatandaşların tepkileri yağmur oldu yağdı.

BAKAN URALOĞLU'NUN AYAĞI UCUZA YERDEN KESİLMİYOR

Bakan Uraloğlu'nun ayakkabısının 44 bin liralık fiyatı vatandaşların ironi dolu yorumlarına neden oldu.

Daha önce aşı hız yaparken paylaştığı videoda lüks Audi marka aracıyla da gündem olan Uraloğlu'na vatandaşlardan gelen yorumlardan bazıları şunlar oldu:

“Çarık giyecek hali yoktu ya, itibardan ayakkabıdan tasarruf olmaz”

“Millet çocuğuna beslenme koyamıyor, bakan 44 bin liralık ayakkabıyla geziyor”

“Oy veren asgari ücretli 2 ay çalışacak bu ayakkabıyı alabilmek için ”

“Halk sefaletle uğraşırken sizin 44 bin liralık ayakkabı giymeniz bir müslümana yakışıyor mu?”

“Emeklinin 3 maaşını ayağına giyen halden anlar mı?”