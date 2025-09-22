Antalya'daki orman yangınının ardından geriye gri manzara kaldı

Antalya'daki orman yangınının ardından geriye gri manzara kaldı
Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 gün süren orman yangınından geriye küle dönmüş yüzlerce ağaç ve griye bürünen ormanlık alanlar kaldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

6-1.jpg

Aliefendi, Kargıcak, İspatlı, Kocaoğlanlı, Yaylakonak ve Şıhlar Mahallelerinde çıkan ve söndürme ekiplerinin 4 gün süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

3.jpg

Yaklaşık 1350 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları havadan görüntülendi.

2-1.jpg

Aliefendi Mahallesi’nde 18 Eylül’de başlayan ve çalışmaların ardından 21 Eylül’de Şıhlar Mahallesi’nde kontrol altına alınabilen yangında, hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.

4.jpg

Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

2.jpg

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için 4 uçak, 13 helikopter, 200 kara aracı ve 750 personelin görev aldığı belirtildi.

5.jpg

Açıklamada, alevlerin söndürüldüğü vurgulanırken, bazı mahallelerin tahliye edilmesine neden olan yangındaki net hasarın ekiplerin tespit çalışmaları sonrası kesinleşeceği kaydedildi.

6.jpg

Bakan Yumaklı açıkladı: 2 yangın kontrol altında!

Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

