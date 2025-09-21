Bakan Yumaklı açıkladı: 2 yangın kontrol altında!

Bakan Yumaklı açıkladı: 2 yangın kontrol altında!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Bakan Yumaklı: Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya-Yaylakonak yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

"YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz."

ibrahimyumakli.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

