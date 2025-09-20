Balıkesir'de orman yangını
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Sındırgı ilçesi kırsal Çılbırcı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)