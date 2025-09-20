Balıkesir'de orman yangını

Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Sındırgı ilçesi kırsal Çılbırcı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahaleSazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

