Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Antalya’nın Demre ilçesinde sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Küçükkum Mahallesi’nde bulunan Demre Toptancı Hali’ndeki depolardan birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran yaptığı açıklamada, patlamanın halin depolar bölümünde gerçekleştiğini belirterek, “Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor.” dedi.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı görüldü.