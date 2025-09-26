Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü

Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü
Yayınlanma:
Adana'da mesaiden çıkan infaz koruma memuru Berk Öztürk'ün kullandığı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, Öztürk ile yanındaki meslektaşı Beyaz Fidan Şahin hayatını kaybetti, Furkan Büyük ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sarıçam ilçesi D400 yolunda meydana geldi. İnfaz koruma memuru Berk Öztürk yönetimindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö.'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde Öztürk ile meslektaşları Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyük araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ MEMUR KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk ile Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyük'ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

