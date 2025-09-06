Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar

Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü B.C.'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü hakim V.İ. tahliye edildi.

Kaza, 3 Eylül günü Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim V.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne giden B.C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.C. yaralandı. B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen B.C. hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan hakim V.İ. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı.

TALİ KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Antalya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur durumunun yeniden tespit edilmesi istendi. Gelen rapor doğrultusunda hakim V.İ.'nin tali kusurlu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine V.İ.'nin dün tahliyesine karar verildi. Olayla ilgili gerekli delillerin toplanarak, dosyanın V.İ.'nin görevli olduğu yer olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye
Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu