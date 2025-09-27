Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde zeytin toplarken otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde, zeytin hasadı yapan işçilere otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde meydana geldi. Melahat Y. idaresindeki 33 KMB 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçede zeytin toplayan işçilere çarptı.

mersin-1.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Silifke ve çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim Avdil, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştüEdirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştü

Polis ekipleri, kazaya sebep olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Melahat Y.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

