Van'dan Dubai'ye tırlarla gönderdi: 250 tonluk anlaşmayı açıkladı

Van’da arıcılık yapan Halil Tandoğan, kurduğu bal paketleme ve işleme tesisinde hazırlanan 16,5 ton Van balını Dubai’ye gönderdi. Tandoğan, Dubai ile toplamda 250 tonluk bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Van'da arıcılık yapan 47 yaşındaki Halil Tandoğan, iki yıl önce, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana, günlük 4 ton bal işleme ve paketleme kapasitesine sahip tesis kurdu.

Yöredeki arıcılardan toplanan balı tesiste hem petek halinde hem de süzülerek paketlenmesini sağlayan Tandoğan, 20 kişiyi de istihdam etti.

Geçen yıl siparişle iç piyasanın yanı sıra ABD, Almanya ve Yemen'e bal gönderen Tandoğan, bu yıl hasat edilen 16,5 ton petek balı gümrük işlemlerinin ardından tırla Dubai'ye gönderdi.

"20 TIRA DENK GELEN BİR ANLAŞMAMIZ DAHA VAR"

Tandoğan, Van balının uluslararası pazardaki bilinirliğini artırmak istediğini belirtti.

Tesisini büyütmeyi amaçladığını belirten Tandoğan, "Dubai'ye birinci sınıf bal gönderdik. Dubai ile yaklaşık 250 ton yani 20 tıra denk gelen bir anlaşmamız daha var." dedi.

Kaynak:AA

