Diyarbakır'a akın ettiler: Mardin Bingöl ve Şanlıurfa'dan dalga dalga gittiler

Diyarbakır'a akın ettiler: Mardin Bingöl ve Şanlıurfa'dan dalga dalga gittiler
Yayınlanma:
TÜİK’in 2024 verileri, Diyarbakır’a çevre illerden yoğun göçü ortaya koydu. Kentte en fazla Mardinli yaşarken, Bingöl ve Şanlıurfa’dan gelenler de dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verileri, Diyarbakır’ın nüfus yapısına dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Veriler, çevre illerden Diyarbakır'a adeta bir akın yaşandığını kanıtladı.

Açıklanan verilere göre Diyarbakır’da en fazla nüfusa sahip il 88 bin 640 kişiyle Mardin oldu. Mardin’i, 34 bin 901 kişiyle Bingöl izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 27 bin 177 kişiyle Şanlıurfa yer aldı. Özellikle Şanlıurfa’dan gelen vatandaşların sayısındaki artış dikkat çekerken; coğrafi yakınlık, akrabalık bağları, eğitim olanakları ve iş imkanlarının bu tercihte başrol oynadığı belirtildi.

diyarbakir.webp

Cezaevlerinde rekor doluluk! Sayı 35 ilin nüfusunu geride bıraktıCezaevlerinde rekor doluluk! Sayı 35 ilin nüfusunu geride bıraktı

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS DİYARBAKIR’I SEÇİYOR

TÜİK verileri, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a göç eden nüfusun büyük bir kısmının çalışma çağındaki bireylerden oluştuğunu gösterdi. Batman ve Elazığlı vatandaşların da kentin nüfus dağılımında önemli bir yer tuttuğu görüldü.

İşte TÜİK 2024 verilerine göre Diyarbakır’da yaşayanların illere göre ilk 5 dağılımı:

Mardin: 88 bin 640

Bingöl: 34 bin 901

Şanlıurfa: 27 bin 177

Batman: 17 bin 604

Elazığ: 14 bin 439

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!