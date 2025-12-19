Diyarbakır'a akın ettiler: Mardin Bingöl ve Şanlıurfa'dan dalga dalga gittiler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verileri, Diyarbakır’ın nüfus yapısına dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Veriler, çevre illerden Diyarbakır'a adeta bir akın yaşandığını kanıtladı.

Açıklanan verilere göre Diyarbakır’da en fazla nüfusa sahip il 88 bin 640 kişiyle Mardin oldu. Mardin’i, 34 bin 901 kişiyle Bingöl izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 27 bin 177 kişiyle Şanlıurfa yer aldı. Özellikle Şanlıurfa’dan gelen vatandaşların sayısındaki artış dikkat çekerken; coğrafi yakınlık, akrabalık bağları, eğitim olanakları ve iş imkanlarının bu tercihte başrol oynadığı belirtildi.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS DİYARBAKIR’I SEÇİYOR

TÜİK verileri, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a göç eden nüfusun büyük bir kısmının çalışma çağındaki bireylerden oluştuğunu gösterdi. Batman ve Elazığlı vatandaşların da kentin nüfus dağılımında önemli bir yer tuttuğu görüldü.

İşte TÜİK 2024 verilerine göre Diyarbakır’da yaşayanların illere göre ilk 5 dağılımı:

Mardin: 88 bin 640

Bingöl: 34 bin 901

Şanlıurfa: 27 bin 177

Batman: 17 bin 604

Elazığ: 14 bin 439