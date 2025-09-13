Vahşetin adresi bu kez Gaziantep: Sokak köpeklerini hayvanat bahçesinde yem ettiler

Vahşetin adresi bu kez Gaziantep: Sokak köpeklerini hayvanat bahçesinde yem ettiler
Yayınlanma:
AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda katliam yasası olarak değerlendirilen yasanın ardından kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. En son olarak Gaziantep’te ortaya atılan iddialar insanlıktan utandırdı. Şehirde toplanan 60 bine yakın sokak köpeğinin, bölgedeki hayvanat bahçelerinde vahşi hayvanlara yedirildiği ileri sürüldü.

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngördüğü için kamuoyunda “katliam yasası” olarak değerlendirilen yasanın ardından Türkiye'de neredeyse her ilden katliam haberleri geliyor. Bu kez Gaziantep’te ortaya atılan korkunç iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gaziantep’te toplanan sokak köpeklerin hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların önüne atıldığı ve katledildiği öne sürüldü. Hayvanların öldürülerek hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlar için yem yapıldığı ifade edilirken olaya ilişkin görüntüler kan dondurdu.

whatsapp-image-2025-09-13-at-15-25-41.jpeg

YÜZLERCE KÖPEĞİ ÇUVALLARLA KAMYONA DOLDURDULAR!

Ortaya çıkan görüntülerde, her gün belediyenin barınağından bir kamyona yüzlerce ölü sokak köpeği fırlatıldığı görülüyor.

whatsapp-image-2025-09-13-at-15-25-25.jpeg

BELEDİYE “ASILSIZ” DEDİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden korkunç görüntülere ilişkin bir açıklama yapılırken “İddialarda öne sürülen, sokak hayvanlarının öldürülerek çuvallara konulduğu ve hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanlara yem olarak verildiği yönündeki söylemler korkunçtur ve tamamen asılsızdır.” ifadelerine yer verildi.

“Söz konusu görüntülerde yer alan çuvallar, hem Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hem de Hayvanat Bahçesi’nde yapılan günlük temizliklerin ardından ortaya çıkan atıkların bertaraf edildiği alana aittir.” ifadelerinin kullanıldığı açıkamada “Bu çuvallarda; hayvan dışkıları, bakım evinde artan mamalar, Tarım İl Müdürlüğü tarafından kaçak kesimlerden el konularak teslim edilen ve tüketilemeyecek durumda olan et parçaları, zincir marketlerden her gün bağışlanan, ancak hayvan sağlığı açısından uygun olmayan, günü geçmiş veya tüketilmesi mümkün olmayan et ve kemikler, yırtıcı hayvanlara verilen günlük besinlerden arta kalan kemikler, hayvanat bahçesindeki günlük temizlikten kaynaklanan dışkı ve gıda atıkları toplanmakta ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında “Dolayısıyla, görüntülerde yer alan kan ve benzeri unsurlar, hayvanların yemesi sağlık açısından sakıncalı olan ürünlerin ve temizlik atıklarının imhasından kaynaklanmaktadır. Bu işlem, hem bakım evimizdeki dostlarımızın hem de hayvanat bahçemizdeki yaban hayatın sağlığını korumak için titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

Vahşetin adresi bu kez İzmir! Onlarca kedi ve köpeği zehirleyerek öldürdülerVahşetin adresi bu kez İzmir! Onlarca kedi ve köpeği zehirleyerek öldürdüler

Osmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurduOsmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurdu

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılarSkandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Tekirdağ’da korkutan yangın! Alevler fabrikaya doğru ilerledi
Tekirdağ’da korkutan yangın! Alevler fabrikaya doğru ilerledi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım
Çavuşoğlu: Belediyenin mülkünde kim varsa çıkaracağım