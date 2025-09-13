Vahşetin adresi bu kez Gaziantep: Sokak köpeklerini hayvanat bahçesinde yem ettiler

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngördüğü için kamuoyunda “katliam yasası” olarak değerlendirilen yasanın ardından Türkiye'de neredeyse her ilden katliam haberleri geliyor. Bu kez Gaziantep’te ortaya atılan korkunç iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gaziantep’te toplanan sokak köpeklerin hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların önüne atıldığı ve katledildiği öne sürüldü. Hayvanların öldürülerek hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlar için yem yapıldığı ifade edilirken olaya ilişkin görüntüler kan dondurdu.

YÜZLERCE KÖPEĞİ ÇUVALLARLA KAMYONA DOLDURDULAR!

Ortaya çıkan görüntülerde, her gün belediyenin barınağından bir kamyona yüzlerce ölü sokak köpeği fırlatıldığı görülüyor.

BELEDİYE “ASILSIZ” DEDİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden korkunç görüntülere ilişkin bir açıklama yapılırken “İddialarda öne sürülen, sokak hayvanlarının öldürülerek çuvallara konulduğu ve hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanlara yem olarak verildiği yönündeki söylemler korkunçtur ve tamamen asılsızdır.” ifadelerine yer verildi.

“Söz konusu görüntülerde yer alan çuvallar, hem Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hem de Hayvanat Bahçesi’nde yapılan günlük temizliklerin ardından ortaya çıkan atıkların bertaraf edildiği alana aittir.” ifadelerinin kullanıldığı açıkamada “Bu çuvallarda; hayvan dışkıları, bakım evinde artan mamalar, Tarım İl Müdürlüğü tarafından kaçak kesimlerden el konularak teslim edilen ve tüketilemeyecek durumda olan et parçaları, zincir marketlerden her gün bağışlanan, ancak hayvan sağlığı açısından uygun olmayan, günü geçmiş veya tüketilmesi mümkün olmayan et ve kemikler, yırtıcı hayvanlara verilen günlük besinlerden arta kalan kemikler, hayvanat bahçesindeki günlük temizlikten kaynaklanan dışkı ve gıda atıkları toplanmakta ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında “Dolayısıyla, görüntülerde yer alan kan ve benzeri unsurlar, hayvanların yemesi sağlık açısından sakıncalı olan ürünlerin ve temizlik atıklarının imhasından kaynaklanmaktadır. Bu işlem, hem bakım evimizdeki dostlarımızın hem de hayvanat bahçemizdeki yaban hayatın sağlığını korumak için titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

