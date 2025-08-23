Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

Yayınlanma:
AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesine olanak tanıdığı için kamuoyu tarafından katliam yasası olarak tanımlanan yasanın ardından birçok ilde, hayvanlara karşı şiddet ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Sinop'ta kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, sokak köpeklerinin toplanırken araca fırlatıldığı görüntüler insanlıktan utandırdı.

TBMM Genel Kurulu’nda 30 Temmuz günü, AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ardından Türkiye’nin birçok şehrinde korkunç olaylar yaşanıyor. Yasanın ardından, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve saldırılar artarken barınaklardan ise katliam haberleri geliyor.

KÖPEKLERİ TOPLARKEN SÜRÜKLEYİP ARACA FIRLATTILAR!

Sinop’un Boyabat ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Sokaktaki köpekleri toplayan kişilerin, köpeklerin bacaklarından tutarak taşıdığı ve araca fırlattığı görüntülere tepki yağdı. Hayvanlara yönelik bu kötü muamele, hayvanlar

whatsapp-image-2025-08-23-at-14-36-20.jpeg

BUGÜN OSMANİYE’DE BARINAKTA BİR KÖPEK BOĞULARAK CAN VERMİŞTİ!

Bugün yaşanan bir başka korkunç olayda, Osmaniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bir yurttaş tarafından sahiplenilmek istenen köpek, yakalama aparatı ile pencereye bağlandığı için boğularak hayatını kaybetmişti. Köpek sahiplenmek için barınağa giden bir vatandaş, "Osmaniye barınağındayım, hayvan sahiplenmek için geldim, hayvanları seçip Tarım İl Müdürlüğü'nden pasaport almaya gittim. Tekrar geri barınağa geldiğimde hayvanlar bu şekilde ölmüş haldeydi" sözlerini sarf etmişti.

Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!

whatsapp-image-2025-08-23-at-11-55-49.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı