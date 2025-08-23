Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

TBMM Genel Kurulu’nda 30 Temmuz günü, AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ardından Türkiye’nin birçok şehrinde korkunç olaylar yaşanıyor. Yasanın ardından, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve saldırılar artarken barınaklardan ise katliam haberleri geliyor.

KÖPEKLERİ TOPLARKEN SÜRÜKLEYİP ARACA FIRLATTILAR!

Sinop’un Boyabat ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Sokaktaki köpekleri toplayan kişilerin, köpeklerin bacaklarından tutarak taşıdığı ve araca fırlattığı görüntülere tepki yağdı. Hayvanlara yönelik bu kötü muamele, hayvanlar

BUGÜN OSMANİYE’DE BARINAKTA BİR KÖPEK BOĞULARAK CAN VERMİŞTİ!

Bugün yaşanan bir başka korkunç olayda, Osmaniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bir yurttaş tarafından sahiplenilmek istenen köpek, yakalama aparatı ile pencereye bağlandığı için boğularak hayatını kaybetmişti. Köpek sahiplenmek için barınağa giden bir vatandaş, "Osmaniye barınağındayım, hayvan sahiplenmek için geldim, hayvanları seçip Tarım İl Müdürlüğü'nden pasaport almaya gittim. Tekrar geri barınağa geldiğimde hayvanlar bu şekilde ölmüş haldeydi" sözlerini sarf etmişti.

