Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!

Yayınlanma:
AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak tanımlanan kanunun ardından birçok ilden, barınaklarda sokak hayvanlarının katledildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan son olayda, Osmaniye Belediyesi’ne ait barınakta, sahiplenilmek istenen bir köpek yakalama aparatı nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.

AKP ve MHP oylarıyla 30 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda “Katliam yasası” olarak değerlendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından Türkiye, büyük bir hayvan mezarlığına dönüştü. Kanunun ardından hayvanlara yönelik şiddet artarken birçok ilden, barınaklarda sokak hayvanlarının katledildiği haberleri gelmeye devam ediyor.

BİR YURTTAŞ KÖPEĞİ SAHİPLENMEYE GİTMİŞ!

Yaşanan son olayda, Osmaniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağında hayvanseverler tarafından sahiplenilmek istenen bir köpeğin, yakalama aparatı nedeniyle boğularak öldüğü ifade edildi. Köpek sahiplenmek için barınağa giden bir vatandaş, "Osmaniye barınağındayım, hayvan sahiplenmek için geldim, hayvanları seçip Tarım İl Müdürlüğü'nden pasaport almaya gittim. Tekrar geri barınağa geldiğimde hayvanlar bu şekilde ölmüş haldeydi" ifadelerini kullandı.

Korkunç olayın ardından Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye Hayvan Barınağında köpek sahiplendirme işlemi sırasında köpek ısırmasına maruz kalınması sonucunda köpek yakalama aparatına bağlı hayvanın orada bulunan pencereye bağlandığı, bu sırada zarar gören ile ilgilenildiği esnada geçen zamanda bağlı köpeğin nefessiz kaldığı anlaşılmış olup konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu(lar) hakkında işlem başlatılmış olup gerekli yasal muamelenin yapılacağı konusunda hiç şüphesiz ihmali bulunanlar ayrıca cezalandırılacaklardır." sözlerini sarf etti.

whatsapp-image-2025-08-23-at-11-52-11.jpeg

AYNI BARINAKTA ONLARCA KÖPEK DİRİ DİRİ GÖMÜLMÜŞTÜ!

20 Şubat 2025 tarihinde, yine Osmaniye Belediyesi’ne ait barınakta insanlıktan utandıran bir olay yaşanmış ve onlarca köpek yavrularıyla birlikte öldürülmüş halde bulunmuştu. Bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, barınak içinde bulunan farklı bölümlerde de katledilen köpeklerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaydedilen görüntülerde bazı köpeklerin diri diri gömüldüğü görülürken katledilmiş onlarca sokak köpeğinin görüntüleri yürek yakmıştı.

osmaniye-barinagi.jpeg

osmaniye-barinagi-aciklama.jpg

Kaynak:ANKA

