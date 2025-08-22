Önce bayılttı, sonra fırlattı!

"Hayvanları Koruma Kanunu”nda geçen yıl yapılan değişiklikler “katliam yasası” olarak tanımlanıyor. Yaşam hakları savunucuları bu kapsamda birçok eylem yaptı. Son olarak İstanbul Valiliği'nin sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik açıklamasının ardından tartışmalar sürerken Bolu'da hayvan hakları savunucularının tepkisine neden olan bir olay yaşandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle bayılttıkları sokak köpeklerini araç kasasına fırlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE UYUŞTURDULAR, SONRA KAMYONA FIRLATTILAR!

Olay dün ilçe merkezinde meydana geldi. Mudurnu Belediyesi’ne ait araçla sokağa gelen iki görevli, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdikleri köpekleri kamyonetin kasasına koymak yerine fırlattı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına kaydedildiği ifade edildi.