Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Baba Kabaiş yarın Bakan Tunç ile görüşecek!

Nizamettin Kabaiş, soruşturma dosyasındaki eksikliklere dikkat çekerek kızının ölümünün bir boğulma vakası olmadığını iddia etti. NTY'ye konuşan baba, otopsi ve defin sürecine dair şüphelerini dile getirerek, "Kızım 18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Vücudunu bizzat gördüm, yüzü sadece biraz şişmişti. Gassal ile de konuştum; bana 'Abi, bu beden 18 gün suda kalmış bir beden değil' dedi. Boğazına zarar vermişler ve akciğerinde su yok. Bu, suda boğulmadığının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"İKİ ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ"

Dosyada somut delillerin bulunduğunu ancak yeterince üzerine gidilmediğini savunan Kabaiş, kızının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiğini öne sürdü. Aile, bu DNA örneklerinin kime ait olduğunun belirlenmesini ve soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesini talep ediyor.

Rojin Kabaiş'in ölümünde yurda soruştuma izni çıkmadı

"MECLİS ÖNÜNDE AÇLIK GREVİNE BAŞLARIM"

Adalet Bakanlığı'ndan gelen görüşme talebinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden baba Kabaiş, adaletin yerini bulmaması durumunda Meclis'in önünde açlık grevi yapacağını belirtti. Kabaiş, "Eğer bu olay netlik kazanmazsa, Meclis'in kapısında oturma eylemi yapacağım ve açlık grevine başlayacağım. Kızımın başına ne geldiğini öğrenmeden durmayacağım" dedi.