Osmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurdu

Yayınlanma:
MHP’li Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında skandalların sonu gelmiyor. Korkunç mesajlar ortaya dökülürken barınak görevlilerinin topladıkları köpek başına 10 TL para aldığı, hamile köpeklerin doğmamış yavruları üstünden bile kazanç sağlandığı açığa çıktı. Çalışanların, köpekler için “Kuşbaşı yapmak gerek” bile dediği görüldü.

MHP’li Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında vahşet üzerine vahşet yaşanıyor. Daha önce, sokak köpeklerinin yavrularıyla birlikte diri diri gömüldüğü ortaya çıkan barınakta, geçtiğimiz cumartesi günü, bir yurttaş tarafından sahiplenilmek istenen bir köpeğin, yakalama aparatı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

oamaniye-barinagi.webp

DEHŞET MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI!

Sözcü TV’den Meral Danyıldız'ın haberine göre, barınak çalışanlarının kendi aralarındaki yazışmaları ortaya çıktı. Çalışanların topladıkları köpek başına 10 TL kazanç sağladığı öğrenilirken kendi içlerinde yarış haline giren saha ekibinin, hamile köpekleri özellikle takip ettiği, gözü açılmamış ya da doğmamış yavru başına dahi para aldığı anlaşıldı. Yazışmalarda yavrular için “Aramızda bölüşürüz” denilirken paraların, barınak yetkilisi Mehmet K.’nin eşi Cennet K. tarafından ödendiği dekontlara yansıdı.

Çalışanların, konuya ilişkin bir yazışması şu şekilde:

“S: Biz üç tane hamileyi takip ediyoruz, doğurunca alacağız

M: Gözü açılmayanları saydırmak için mi. “

“O.: Hamile falan görürseniz karnındakileri de yazın

O.: Abi anneyi bulamıyorum

Yanıt: Doğurmuştur o

İ.: Biz üç tane anne gördük bugün, doğurunca alacağız

M.: Gözü açılmasını bekleyecek misiniz

O.: Konum at abi kaçmasınlar. Bölüşürüz “

osmaniye-barinagi2.webp

İĞRENÇ İFADELER: KUŞBAŞI YAPMAK GEREK

Barınakta “takip edileceğini düşündükleri” köpekler için ayrı bir kafes oluşturulduğu da ortaya çıkarken “Takip edeceklerini hissettiklerimizi oraya koyalım” ifadesiyle belirli hayvanların farklı şekilde saklandığı açığa çıktı. Barınağa hayvan sahiplenmek için gelen yurttaşların ise çalışanlar tarafından korkutularak uzaklaştırıldığına ilişkin itiraflar yapıldı. Hayatını kaybeden köpekler içinse, “kuşbaşı yaparız” ifadesi kullanıldı.

“B.: Bunlar mal, hayvan ölmüş, alsana cesedi

A.: Vicdansızlar (dalga geçiyor)

B.: Bir de video çektirmişler

A.: Halbuki kuşbaşı yapmaları gerekirdi “

osmaniye-barinagi3.webp

GEÇEN HAFTA BİR KÖPEK DAHA ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Osmaniye’de bir köpeğin nefessiz kalarak öldüğü, bir başka köpeğin ise ağır yaralandığı bildirildi. Olay kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, MHP’li Belediye Başkanı İbrahim Çenet soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen somut bir adım hâlâ atılmış değil.

osmaniye-barinagi4.webp

KATLİAM YASASI CESARET VERİYOR!

AKP ve MHP oylarıyla 30 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda “Katliam yasası” olarak değerlendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından Türkiye, büyük bir hayvan mezarlığına dönüştü. Kanunun ardından hayvanlara yönelik şiddet artarken birçok ilden, barınaklarda sokak hayvanlarının katledildiği haberleri gelmeye devam ediyor.

osmaniye-barinagi5.webp

VATANDAŞLARDAN “DENETİM” ÇAĞRISI!

Yurttaşlar ve veteriner odaları, Türkiye’de barınakların bağımsız denetimden geçirilmesi, kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi ve hayvanlara karşı işlenen suçların ağır cezalandırılmasına yönelik çağrıda bulunurken kamuoyunda, Türkiye’de bütün barınakların internet üzerinden canlı olarak yayınlanması gerektiği belirtiliyor.

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılarSkandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!

Kaynak:Sözcü

