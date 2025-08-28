Vahşetin adresi bu kez İzmir! Onlarca kedi ve köpeği zehirleyerek öldürdüler

Vahşetin adresi bu kez İzmir! Onlarca kedi ve köpeği zehirleyerek öldürdüler
Yayınlanma:
İzmir’in Selçuk ilçesinde sokakta yaşayan kedi ve köpekler, kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Yaşanan vahşet büyük bir tepkiye yol açarken Belevi Mahallesi Muhtarı "Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak değerlendirilen yasanın ardından birçok ilden hayvanlara karşı şiddet, saldırı ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Yasanın kabul edilmesi, hayvanlara karşı kötü muamele ve saldırıların artmasına yol açarken vahşetin adresi bu kez İzmir.

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, sokaktaki kimliği belirsiz kişiler tarafından kedi ve köpekler zehirlenerek katledildi.

whatsapp-image-2025-08-28-at-15-34-46-1.jpeg

10-15’İN ÜZERİNDE KEDİ VE KÖPEK KATLEDİLDİ!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği bildirildi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, korkunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-08-28-at-15-34-46.jpeg

Osmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurduOsmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurdu

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılarSkandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!

Kaynak:DHA

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Türkiye
Aç kalan ayı ve yavruları muhtarın bahçesine girdi
Aç kalan ayı ve yavruları muhtarın bahçesine girdi
Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi
Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi
Ön tekeri rögara girip takla attı: O anlar kamerada
Ön tekeri rögara girip takla attı: O anlar kamerada