Vahşetin adresi bu kez İzmir! Onlarca kedi ve köpeği zehirleyerek öldürdüler

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak değerlendirilen yasanın ardından birçok ilden hayvanlara karşı şiddet, saldırı ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Yasanın kabul edilmesi, hayvanlara karşı kötü muamele ve saldırıların artmasına yol açarken vahşetin adresi bu kez İzmir.

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, sokaktaki kimliği belirsiz kişiler tarafından kedi ve köpekler zehirlenerek katledildi.

10-15’İN ÜZERİNDE KEDİ VE KÖPEK KATLEDİLDİ!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği bildirildi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, korkunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Osmaniye’de vahşetin sonu gelmiyor! Barınak çalışanlarının skandal mesajları kan dondurdu

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı: Köpekleri toplayarak araca fırlattılar

Onlarca köpeği diri diri gömmüşlerdi! Osmaniye barınağında bir vahşet daha: Sahiplenileceği gün boğularak öldü!