Türkiye'nin korkulu rüyası: Gıda krizi! 10 günde 232 zehirlenme vakası!

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Böcek ailesinde 3 kişinin ölümü, kesin nedeni henüz belirlenemeyen bir gizem olarak sürerken, ilk bulgular Ortaköy’de yedikleri kumpir ve midyeye işaret etmiş, sonrasında ise otelde yapılan ilaçlama ve su incelemeleri gündeme gelmişti.

Olay, artan zehirlenme vakalarıyla birlikte vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı.

30 KİŞİ HASTANELERE KOŞTU

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlardan İsmail Ünlü, yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

NİĞDE'DE 5 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen O.K. (53), B.K. (26), A.E.T. (12), M.K. (77) ve C.U'nun (57) zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada, durumun besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

TRABZON'DA 65 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 65 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçede dün akşam bir düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuranların tedavileri tamamlandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

5 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

8 Kasım'da Samsun'da bir okulda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, hastaneye kaldırılmıştı.

Kentteki özel okulda öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 ila 11 yaşlarındaki 5 öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisine götürüldü.

Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okuldaki yemeklerden numune aldı.

RİZE'DE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINAN 4 KİŞİ TABURCU EDİLMİŞTİ

11 Kasım'da ise meydana gelen olayda, Rize'de mevlit yemeğinden yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 4 kişi taburcu edilmişti.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde iki gün önce okutulan mevlitte ikram edilen yemekten yiyen, ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuranların tedavisi tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan 1'i çocuk 4 kişi, taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 99 kişi ise dün taburcu edilmişti.

KARABÜK'TE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

7 Kasım'da ise Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'ndan 24 öğrenci, kent merkezinde düzenlenen bir etkinlikte tavuk döneri yemelerinin ardından rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği belirtildi.