Son Dakika | 2'si çocuk 3 kişi zehirlenerek ölmüştü! Ortaköy'deki faciada yeni gelişme

Son Dakika | 2'si çocuk 3 kişi zehirlenerek ölmüştü! Ortaköy'deki faciada yeni gelişme
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 8'e yükseldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; zehirlenenlerin kaldığı otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı.

ORTAKÖY'DEKİ FACİADA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

istanbul-fatihte-gida-zehirlenmesi-su-1017128-301768.jpg
Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu.

Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Ortaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandıOrtaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

OTELDE İLAÇLAMA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

istanbul-fatihte-gida-zehirlenmesi-su-1017124-301768.jpg
İlaçlama yapıldığı öğrenilen otelde ekipler incelemelerde bulundu

Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 7'ye yükselmişti.

Öte yandan inceleme yapılan otelin boşaltıldığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre olayla ilgili otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi, DHA

Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Türkiye
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor
Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor