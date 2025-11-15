Son Dakika | 2'si çocuk 3 kişi zehirlenerek ölmüştü! Ortaköy'deki faciada yeni gelişme

İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; zehirlenenlerin kaldığı otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı.

ORTAKÖY'DEKİ FACİADA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu.

Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

İlaçlama yapıldığı öğrenilen otelde ekipler incelemelerde bulundu

Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 7'ye yükselmişti.

Öte yandan inceleme yapılan otelin boşaltıldığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre olayla ilgili otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı.