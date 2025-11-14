Ortaköy'deki 'kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

İstanbul Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktı

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü tespiti yapıldı.

LABORATUVAR ANALİZİ İÇİN ÖRNEK ALINDI

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği belirtildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

"SUÇLULAR, CEZASINI ÇEKSİN"

Yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hemşehrileri, olayı yakından takip ediyor.​​​​​​​

Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirilerek morga konuldu.

Böcek ailesinin akrabası Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

Gencer, "Tedavisi süren Servet, dayımın oğludur. Burada öğrenim gördükten sonra Almanya'ya gitti. Babası ve ağabeyi de oradaydı. 6-7 yıl önce evlenmişti. Ailece mutluydular. Almanya'da havalimanında çalışıyordu. Köyde de sevilen bir kişiydi. Bir değişiklik olmazsa anneleri Çiğdem'in cenazesi de buraya getirilecek. Sonuçta bir aileden genç ölümler oldu. Suçlular, cezasını çeksin. Köy halkı olarak çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.