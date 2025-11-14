Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktı

Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B. ile birlikte 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aile, havalimanından direkt olarak Fatih'teki bir otele yerleşti.

Gazeteci Ceylan Ersever'in aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, aile 11 Kasım'da saat 10:08’de otelden ayrıldığı aktarıldı. Saat 14:20 civarında Ortaköy’deki bir seyyar midye tezgahından midye yiyen aile, 20 dakika sonra G.M. isimli bir işletmeye geçti. Burada çorba, sucuk kokoreç ve tavuk tantuni tükettiler. Aile, bu işletmeden saat 15:17’de ayrılarak saat 18:30’da H.S.B. isimli bir dükkandan lokum aldı ve 18:43’te otele geri döndü.

HASTANE SÜRECİ VE ART ARDA GELEN ACI HABERLER

12 Kasım günü saat 11:42’de otelden çıkan aile, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Burada anne ve babaya tedavi uygulanırken, çocuklar Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavilerinin ardından saat 15:40’ta otele dönen aile, bir daha dışarı çıkmadı.

13 Kasım gecesi saat 02:20’de anne Çiğdem B., otel lobisinin merdivenlerinden 112 acil yardım hattını aradı. Ambulansın 8 dakika içinde otele ulaşmasıyla aile saat 03:00’da tekrar hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocukları Kadir Muhammet ve Masal B. hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B.'nin de 14 Kasım'da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor.

Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, satın alınan lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği incelenmek üzere alındı.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERİN SABIKA KAYITLARI: DOLANDIRICILIK, YARALAMA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aileye satış yaptıkları değerlendirilen işletmenin sahibi Ercan E., midye satıcısı Yusuf D. ve lokum satıcısı Fatih T., "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı.

İşletme sahibi Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından, seyyar midyeci Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Lokum alınan dükkandaki satışı yapan Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı. Otel çalışanı ve işletmecisinin ise soruşturma kapsamında tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ailenin yemek yediği belirlenen restoran, Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi ve iş yerinden İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sayısının dörde yükseldiğini belirterek soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç, "İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir. Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir." dedi.