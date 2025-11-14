Son dakika |Kumpir faciasında anne de öldü: 2 çocuk yaşamını yitirmişti

Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet ve Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki çocuk kumpir ve midye yedikten sonra öldü! İstanbul'un en lüks semtinde yaşandı

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı iş yeri Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği ve iş yerinden İlçe Tarım Müdürlüğü'nün numune alarak incelemeleri başlattığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ailenin yemek yediği tespit edilen restoranın mühürlendiği, başsavcılık soruşturması kapsamında lokum, kumpir ve midye satıcısının gözaltına alındığı belirtildi.